Проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС планируется разработать до конца 2018 года

На заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Алматы 2 февраля, принято распоряжение о разработке проекта Порядка взаимодействия между органами национальных правительств, отвечающими за назначение и выплату пенсий трудящимся, и Комиссией, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Планируется, что такое взаимодействие будет осуществляться с помощью интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

Главы правительств стран Союза подчеркнули значение Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС для дальнейшего развития интеграционных процессов и повышения трудовой мобильности. Предполагается, что проект договора будет разработан до конца 2018 года.