Изменения в отчетности по мониторингу сделок

В соответствии с приказом Министра финансов РК от 15 декабря 2017 года № 728 с 4 февраля 2018 года вводятся изменения в формы отчетности по мониторингу, заполняемые по Правилам осуществления мониторинга сделок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 16 марта 2015 года № 176.

В новой редакции изложены:

отчетность по мониторингу сделок «Экспорт товаров (работ, услуг)»;

отчетность по мониторингу сделок «Импорт товаров (работ, услуг)».

Напомним, что данные формы отчетности по мониторингу сделок предоставляются участниками сделок по товарам (работам, услугам), международные деловые операции по которым подлежат мониторингу сделок, в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК не позднее 15 мая года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является календарный год.