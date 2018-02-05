В НОК рассказали о медицинском штабе казахстанской сборной в Корее

В Корею приехал центр Спортивной медицины и реабилитации в составе шести человек.

Главный врач казахстанской команды на Олимпийских играх Ахмет Гасанов поделился комментарием об организации медицинского обеспечения нашей сборной, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

- В Корею приехал центр Спортивной медицины и реабилитации в составе шести человек - двух врачей и четырёх массажистов. Двое из них будут базироваться в олимпийской деревне Каннына, где расположены коньковые виды спорта, трое - в Пхёнчхане, где будут работать с лыжными видами спорта. Также у нас есть один массажист вне деревни, который будет получать постоянный пропуск на территорию и помогать с коньковыми видами спорта.

- Как обустроили свой медицинский штаб и каковы санитарно-гигиенические условия?

- Хотелось бы обратить внимание и поблагодарить НОК Казахстана за организацию медицинского кабинета в штабе. По мере прибывания наших спортсменов проводим медицинский осмотр всех спортсменов. В Каннын сейчас заехали команды по конькобежному спорту и шорт-треку. Состояние всех спортсменов на данный момент удовлетворительное, уже проводим с ними массажи в полном объёме.

- Что скажете о медицинских поликлиниках на территории олимпийских деревень?

- Как в Пхёнчхане, так и в Канныне созданы медицинские поликлиники на базе Сеульского Национального университета. Созданы все условия, есть узкие специалисты, и мы тесно сотрудничаем со всеми.

- Можете поделиться профессиональным мнением относительно условий проживания спортсменов и их питания?

- Что касается условий проживания спортсменов - все хорошо, проводятся ежедневные уборки утром и вечером каждого номера, как по востребованию спортсменов, так и в обычном режиме. Организована большая столовая с разнообразным ассортиментом блюд.

Напомним, в олимпийских деревнях Пхенчхана и Каннына уже заселились команды по биатлону, конькобежному спорту, фристайл-могулу, горнолыжному спорту, шорт-треку и санному спорту. Для обеспечения и поддержки сборной Казахстана работает организационный штаб НОК Казахстана на территории олимпийской деревни.

Фото: пресс-служба НОК РК