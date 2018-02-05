В Венесуэле объявят дату президентских выборов

Дата выборов президента Венесуэлы будет объявлена в понедельник, сообщил действующий глава государства Николас Мадуро, пишет РИА Новости.

"Я получил информацию, что завтра (в понедельник) национальный избирательный совет назначит дату президентских выборов. Мы пойдем на них с оппозицией или без нее", — приводит канал NTN24 слова Мадуро в ходе публичного мероприятия в Каракасе.

В пятницу правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы объявила Мадуро своим кандидатом на следующих президентских. Ранее национальное учредительное собрание постановило провести выборы президента до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Эта инициатива была раскритикована во многих странах мира и венесуэльской оппозицией.

Мадуро стал президентом Венесуэлы по итогам выборов в апреле 2013 года, немного опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса. Выборы были назначены в связи со смертью президента Уго Чавеса, скончавшегося в марте 2013 года от последствий ракового заболевания.

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