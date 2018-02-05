Суд уличил руководство шахты в Караганде в сокрытии несчастного случая

В сокрытии несчастного случая на шахте имени Ленина уличены должностные лица АО «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ».

Не только в сокрытии факта травматизма, но и в надуманной истории о ДТП, при котором этот шахтер якобы получил травму, разоблачил должностных лиц шахты суд города Шахтинска.

Как выяснилось в суде, шахтер 9 ноября устранял аварию - сход ленточного полотна конвейера, но потерял равновесие и упал. Ему оказал первую медицинскую помощь коллега. Врачи диагностировали посттравматический судорожный синдром, вызванный ударами головой и плечом.

Регистрировать факт несчастного случая начальник участка не стал. Он отпустил рабочего домой, объявив ему выходной день. Однако дома он потерял сознание. Курс лечения затянулся на несколько месяцев. Понеся материальные расходы на лечение и подорвав здоровье, шахтер решил привлечь компанию к ответственности. Он написал заявление руководству шахты имени Ленина с требованием признать несчастный случай и выдать ему соответствующий акт. Однако в ответе было указано, что опрошенные шахтеры не видели, как он упал. А значит, доказательства отсутствуют. Компания отказалась признать факт наступления несчастного случая.

Пострадавший подал иск в суд города Шахтинска. Вызванные должностные лица шахты заявили, что владеют информацией о совершенном ДТП, где пострадал истец, и уверенно заявили о прямой связи травм с той аварией. Но судья выяснил, что такой аварии не было.

«Доводы ответчика о ДТП не нашли подтверждения, более того, опровергаются справкой органов внутренних дел Шахтинска об отсутствии фактов ДТП, а также медицинскими документами обследования пострадавшего», - огласил решение судья Шахтинского городского суда Ерлан Сыздыков.

Факт случившегося несчастного случая на шахте судья полностью признал и обязал компанию «АрселорМиттал Темиртау» провести расследование с привлечением специалистов управления по инспекции труда Карагандинской области.

Фото: inform.kz