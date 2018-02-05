"Теперь можно смотреть фильмы для взрослых". "Казахского Месси" потроллили в день рождения

4 февраля казахстанскому нападающему Еркебулану Сейдахмету, находящемуся на просмотре в клубе российской премьер-лиге "Уфе", исполнилось 18 лет, передает Vesti.kz.

На утренней тренировке футболисты и тренерский штаб "Уфы" поздравили игрока с совершеннолетием, что позволяет Сейдахмету, получившему прозвище "казахский Месси", подписывать профессиональный контракт.

"У "Лео" сегодня совершеннолетие - можно смотреть фильмы для взрослых", - потроллил именинника главный тренер уфимцев Сергей Семак.

Напомним, Сейдахмет провел с "Уфой" первый УТС на Кипре и сейчас работает на втором. За российский клуб он сыграл в трех контрольных матчах: против кипрского "Алки" из Ларнаки Сейдахмет забил дебютный гол за уфимцев, с польской "Вислой" из Плоцка (1:0) сыграл первый тайм, а во встрече с чешским "Слованом" (2:3) отдал две голевые передачи и впервые отыграл все 90 минут.

Ожидается, что будущее Сейдахмета в "Уфе" решится в ближайшее время.

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