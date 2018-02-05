Капитан сборной Казахстана по бенди стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018
Казахстанская команда осталась без медалей.
Организаторы чемпионата мира-2018 по бенди, проходившего в Хабаровске (Россия), определили лучших игроков турнира, передает Vesti.kz.
В финальном матче сборная России обыграла команду Швеции со счетом 5:4 и в 11-й раз стала чемпионом мира. Бронзовые награды выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место команду Казахстана - 8:4.
Так, лучшим бомбардиром первенства стал капитан сборной Казахстана Рауан Исалиев, на счету которого 21 гол. Его партнер по команде вратарь Андрей Рейн вошел в символическую сборную турнира.
В других номинациях победили следующие игроки:
Лучший вратарь - Роман Черных (Россия).
Лучший защитник - Эрик Сэфстрем (Швеция).
Лучший нападающий - Максим Ишкельдин (Россия).
Лучший игрок - Даниэль Берлин (Швеция).
Символическая сборная ЧМ-2018 по бенди выглядит так: вратарь - Андрей Рейн (Казахстан), защитники - Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба - Россия), Эрик Сэфстрем (Швеция), полузащитники - Алан Джусоев, Максим Ишкельдин (оба - Россия), Даниэль Берлин, Юхан Лефстедт (оба - Швеция), нападающие - Алмаз Миргазов (Россия), Кристоффер Эдлунд (Швеция), Маркус Кумпуойя (Финляндия).
Фото: bandy-vm2018.ru