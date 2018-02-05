Популярное СМИ назвало Гассиева клоном Головкина

Журналист сайта Boxingscene.com Стивен Эдвардс сравнил российского боксера Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Оба боксера тренируются в зале The Summit под руководством Абеля Санчеса. Гассиев провел бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии в Сочи (Россия), где победил нокаутом в двенадцатом раунде кубинца Юниера Дортикоса (21-1, 20 КО).

«Абель Санчес — отличный тренер. Его парни дисциплинированы, они слушают. Гассиев — это клон GGG», — написал Эдвардс в твиттере.

В финале турнира Мурат Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО), который в полуфинале решением большинства голосов судей победил латвийца Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО).

Что касается Геннадия Головкина, то он вернется в ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

Фото: SPORTS.KZ