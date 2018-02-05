Кардашьян показала макияж ягодиц
Снимок 37-летней модели за несколько часов набрал почти два миллиона лайков.
Американская модель и звезда телешоу Ким Кардашьян опубликовала фотографию, на которой запечатлён процесс, как ей делают макияж ягодиц, пишет Лайф.
Фото было опубликовано в "инстаграме" Кардашьян. Снимок 37-летней модели за несколько часов набрал почти два миллиона лайков.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.