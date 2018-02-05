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На большей части Казахстана 5 февраля ожидается снег

5 февраля 2018, 09:29

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.

5 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается местами снег, метель, лишь на юго-западе, юге, севере и северо-западе погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, ночью в Алматинской областях местами сохраняется туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется местами гололед, усиление ветра 15-23 м/с с метелью.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с с метелью.

В Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается местами туман.

В Актюбинской области ожидается местами туман, ветер 18 м/с.

В Мангистауской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматы днем преимущественно облачно, - 4.

В Астане днем облачно, - 12.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: ukrinform.com


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