На большей части Казахстана 5 февраля ожидается снег
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.
5 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается местами снег, метель, лишь на юго-западе, юге, севере и северо-западе погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Жамбылской, ночью в Алматинской областях местами сохраняется туман, гололед.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется местами гололед, усиление ветра 15-23 м/с с метелью.
В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с с метелью.
В Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается местами туман.
В Актюбинской области ожидается местами туман, ветер 18 м/с.
В Мангистауской области местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Алматы днем преимущественно облачно, - 4.
В Астане днем облачно, - 12.
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Фото: ukrinform.com
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