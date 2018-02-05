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В Омане женщинам разрешили работать таксистами

5 февраля 2018, 09:23

Автомобили с женщинами и мужчинами за рулем будут разными по цвету.

В Омане с 1 марта женщины смогут водить такси. До этого таксистами в стране могли быть только мужчины, передает «Информационное агентство «Росбалт» со ссылкой на Gulf News.

«Правительство Омана стремится предоставить женщинам равные права с мужчинами на трудоустройство», — говорится в заявлении королевской полиции.

Отмечается, что автомобили с женщинами и мужчинами за рулем будут разными по цвету — машины с женщинами будут розового и голубого цвета.

В 2017 году Саудовская Аравия разрешила женщинам водить автомобиль.

Фото: © CC0


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