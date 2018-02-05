Дело Слекишиной: пересмотрено наказание экс-начальнику СИЗО

Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда пересмотрела приговор экс-начальнику алматинского следственного изолятора Ермеку Омарбекову.

В ноябре прошлого года Ермек Омарбеков был осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества за злоупотребление должностными полномочиями и бездействие по службе. На скамью подсудимых он попал по заявлению Натальи Слекишиной, изнасилованной в 2015 года надзирателем в стенах изолятора.

Также согласно приговору он был лишен звания подполковника юстиции и ему пожизненно запрещено занимать должности в государственных органах. Гражданский иск Натальи Слекишиной удовлетворен частично: суд обязал Омарбекова выплатить ей в качестве возмещения морального вреда 100 тысяч тенге.

Омарбеков, будучи исполняющим обязанности начальника СИЗО в августе 2015 года, узнал о факте изнасилования от самой жертвы. Слекишина рассказала Омарбекову об изнасиловании сотрудниками учреждения, однако начальник предпочел выгнать ее и не предпринимать никаких мер.

Апелляционная судебная коллегия постановила окончательно назначить ему два года лишения свободы вместо пяти. Срок отбывания наказания исчисляется с 8 июня 2017 года. Также суд исключил конфискацию имущества. Учитывая, что осужденным не возмещен моральной ущерб, коллегия не нашла оснований для применения акта амнистии.

В мае 2015 года суд в Алматы приговорил Наталью Слекишину к восьми годам лишения свободы. Слекишина вместе с двумя подельниками инсценировала разбойное нападение на дом, в котором проживала вместе со своим гражданским мужем и его матерью.

Летом 2016 года Слекишина обвинила сотрудников тюрьмы в изнасиловании. Подозреваемые вину не признали. Слекишина родила девочку во время отбывания наказания, ДНК-анализ установил личность отца ребенка, которым оказался надзиратель Руслан Хакимов. Хакимова за изнасилование приговорили к девяти годам лишения свободы.

В феврале прошлого года Слекишина вышла на свободу на пять лет — на столько ей было отсрочено наказание в связи необходимостью воспитания дочери, родившейся в колонии. В сентябре стало известно: Слекишина отсудила у Хакимова 3 миллиона тенге компенсации морального вреда.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik.