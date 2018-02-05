"Цивилизованные" коровы умилили Казнет

По предположениям пользователей сети, коровы и бычки принадлежат местному хозяйству.

В социальных сетях появился видеоролик, в котором коровы и быки разгуливают по тротуару, передает BNews. Kz.

Местных жителей растрогало, как цивилизованно домашние животные переходят дорогу - по пешеходному переходу. Кто-то из пользователей предположил, что они направились в акимат, чтобы задать градоначальнику вопрос о благоустройстве Щучинска.

По предположениям пользователей сети, коровы и бычки принадлежат местному хозяйству.