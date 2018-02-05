В Тайване изъяли крупнейшую в истории острова партию наркотиков

Полиция Тайваня в ходе рейда в минувшие выходные изъяла 1289 килограммов кетамина на одной из рыбацких лодок в порту города Гаосюн — крупнейшую в истории острова партию наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт городской прокуратуры.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками несколько недель вели расследование и наблюдение за портом после того, как к ним поступила информация о том, что крупный наркосиндикат начал поставлять наркотики на Тайвань через порт города Гаосюн.

Судно под названием Sheng Li Man, на котором были обнаружены запрещенные вещества, было под наблюдением полиции еще с января, так как оно крайне редко использовалось для ловли рыбы. В минувшие выходные судно вышло в море и позже сообщило о поломке возле кораллового острова Сяолюцю, тогда второе судно было направлено ему на помощь. Полиция обыскала обе лодки по возвращению в порт.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска на Sheng Li Man обнаружили 126 черных полиэтиленовых пакетов, спрятанных под холодильной камерой судна. По предварительным подсчетам полиции, стоимость партии составляет около 102 миллионов долларов.

Капитан судна по фамилии Чэнь задержан, а пять рыбаков с индонезийскими паспортами были направлены в агентство, которое их нанимало, где в настоящий момент они находятся под стражей.

Фото: © AFP 2018 / Mandy Cheng