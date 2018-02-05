Казахстан улучшает показатели в рейтингах по противодействию коррупции
21 февраля будет опубликован Индекс восприятия коррупции Transparency International за 2017 год. 31 января, отчет опубликовало одно из 9 рейтинговых агентств, оценивающих прогресс в борьбе с коррупцией - Всемирный проект правосудия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
В рейтинг традиционно вошли 113 стран. Оценка государству выставлена по шкале от 0 до 1, где один принят в качестве полного обеспечения верховенства закона, а ноль - его отсутствия.
Отмечается, что Казахстан в последние годы придерживается современной антикоррупционной политики, направленной в первую очередь на устранение причин и условий возникновения коррупции.
Смещение акцента с карательных на превентивные меры получило положительную оценку международных рейтинговых агентств.
По оценке Всемирного проекта правосудия, Казахстан набрал 0,51 баллов и занял 64 место среди 113 стран мира, поднявшись на 9 позиций по сравнению с результатами 2016 года (73).
Одним из ключевых факторов в достижении таких результатов является улучшение показателя по индикатору «Отсутствие коррупции» на 0,02 балла (0,45) по сравнению с 2016 годом (0,43).
Аналогичные положительные изменения отмечены и в Ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Международного института развития менеджмента, согласно которому в 2017 году страна заняла 32 место в рейтинге, тем самым улучшив показатель на 15 позиций по сравнению с 2016 годом (47).
Отдельным индикатором в данном рейтинге обозначены «Взяточничество и коррупция», по которому в Казахстане наблюдается прогресс в 1.5 раза (в 2017 году - 4,26 балла, в 2016 году - 2,52).
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