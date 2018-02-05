В Казахстане могут отказаться от КСК

В Казахстане планируют отказаться от КСК, а также внедрить для казахстанцев накопление средств на ремонт их домов.

В пятницу вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев представил в министерстве юстиции концепцию проекта поправок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Выступая на заседании, вице-министр рассказал, что согласно планируемым нововведениям, предлагается разработать новую модель управления многоквартирными жилыми домами. Отказ от действующих в настоящее время КСК связан с их низкой эффективностью, добавил Ускенбаев.

«Очень много нареканий, в том числе в СМИ, вызывает работа КСК. У казахстанцев работа и взаимоотношения с КСК вызывают большое неудовольствие, это связано не с тем, плохо или хорошо работают эти объединения, а непрозрачностью всех процедур», — сказал Ускенбаев журналистам.

«В новом законопроекте мы предлагаем четко регламентировать и вместо аббревиатуры КСК предложили объединить собственников имущества. Потому что, дом — это не только собственники квартир, но и парикмахерские, бизнес-структуры. Они такие же полноправные члены этой общедомовой территории и обязаны нести такие же расходы по общему содержанию крыши, фасадов и придомовой территории», — добавил Ускенбаев.

Другим нововведением станет накопление средств на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

«Дом — это живой организм. Как человек копит себе на пенсию, так и этот дом нуждается в том, чтобы у него были какие-то накопления, чтобы завтра сделать капитальный ремонт. А не так, чтобы пришли к жителю и говорят: дай миллион или 500 тысяч прямо сейчас, потому что нам надо сделать крышу», — отметил Ускенбаев.

Предлагается накапливать деньги собственников квартир на сберегательных счетах для капитального ремонта дома.

«Она (плата) уже сидит в квитанции, это не новое, просто мы сейчас ее структурируем. Сейчас она попадает в общую сумму и непонятно, куда она девается, копится или не копится. Мы предложили все сберегательные счета открывать в «Жилстройсбербанке», — продолжил вице-министр.

Кроме того, «Жилстройсбербанк» сможет предоставляет жильцам кредит для ремонта.

«В случае наличия заключения жилищной инспекции, что состояние дома требует проведения ремонта до истечения срока накоплений, банк будет вправе выдать кредит на сумму недостающих накоплений для проведения ремонта. Однако при условии подписания всеми членами объектов кондоминиума договора займа», — рассказал Ускенбаев на заседании.

На случай изменения курса тенге, предусматриваются премии со стороны государства для сберегательных счетов жильцов.

Ускенбаев подчеркнул, что законопроект еще ожидают обсуждения. Министерству предстоит доказать депутатам обоснованность предложенных мер.