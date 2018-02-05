Путину передали список желающих вернуться в Россию бизнесменов

Для зарубежных бизнесменов открыты специальные пункты обращения в Великобритании, США, Испании, на Кипре и в Израиле.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты России Борис Титов встретился с российскими бизнесменами в Лондоне, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении на родину, передает РИА Новости.

Встреча проходила в субботу в Пушкинском доме в центре Лондона. На ней присутствовали около 30 человек, среди которых были бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, сооснователь "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-Групп" Владимир Ашурков.

Титов рассказал о своей деятельности на посту бизнес-омбудсмена, о наиболее показательных административных и уголовных делах, которые были разрешены при вмешательстве юристов, работающих с омбудсменом, а также о состоянии российской судебной системы.

По словам главы Партии роста, главное, что удалось сделать, — дать ход многим делам, которые по каким-то причинам не были завершены, и бизнесмены, фигурирующие в них, на протяжении многих лет находились в подвешенном состоянии. В частности, некоторые дела были представлены на рассмотрение президенту России Владимиру Путину. "Понятно, что он сам реагировать не будет, но распишет. Оно пойдет в прокуратуру и так далее. По крайней мере, все обратят внимание на это дело и что эта тема поднята", — сказал Титов.

Пункты обращения

Для зарубежных бизнесменов, которые хотят, чтобы их дела также были рассмотрены или пересмотрены, открыты специальные пункты обращения в Великобритании, США, Испании, на Кипре и в Израиле. Юристы и волонтеры готовы помочь бизнесменам правильно составить обращение омбудсмену и подать соответствующие документы.

По словам адвоката Дмитрия Григориади, который совместно с Титовым оказывает содействие российским бизнесменам за рубежом и присутствовал на встрече, в феврале ожидается завершение одного дела, после которого предприниматель, имя которого не было названо, сможет вернуться в Россию.

Участники встречи не стали обсуждать конкретные дела присутствующих, а также говорить о возможных условиях, при которых скрывающиеся в Британии бизнесмены могли бы вернуться в Россию.

Не убедил, но сдвинул

Впрочем, бизнесмены, которые пришли на встречу, скептично оценили вероятность успеха своего свободного возвращения на родину в ближайшее время.

В частности, Евгений Чичваркин заявил, что в России будут продолжаться "отъемы бизнеса, аресты, пытки и посадки". "Я, как пострадавший, считаю, что это так", — выкрикнул он.

Однако, по мнению Титова, тот факт, что бизнесмены пришли на встречу, говорит о том, что в их позиции наметился сдвиг. "Я считаю, что я их убедил. По крайней мере, они стали допускать, что что-то можно изменить и могут быть решения", — сказал он.

Позже в субботу бизнес-омбудсмен принял участие во встрече с соотечественниками, проживающими в Британии, которая состоялась в отеле The Lanesborough.

В воскресенье он отправился в Оксфорд, где запланированы закрытые встречи с представителями деловых кругов и органов власти Великобритании.

Наталья Копылова

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев