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В 576 километрах от Алматы произошло землетрясение 

5 февраля 2018, 09:59

Эпицентр землетрясения находился на территории Узбекистана.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 05 февраля 2018г. в 07 час 56 мин 36 сек Алматинского времени (05 февраля 2018г. в 01 час 56 мин 36 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 576 км на юго-запад от г. Алматы на территории Узбекистана.

"Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 41.65° с.ш. 70.23° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля алматинцы почувствовали землетрясение. Оно ощущалось в 2-3 балла. Данных о пострадавших и разрушениях в связи с землетрясением в Алматы не поступало. По данным ЦОУ ДВД, патрульные наряды полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявили. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях деформации и образования трещин не выявлено.


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