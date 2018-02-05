Касымбек: Внедрение Индустрии 4.0 позволит увеличить ежегодный рост ВВП

Последние 8-10 лет Казахстан проводит работу по структурному изменению экономики. Основной момент - это увеличение доли обрабатывающей промышленности. Об этом сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в Алматы, передает Zakon.kz.

«Мы видим, что сегодня глобальные тренды связаны с цифровизацией. Считаю, что те задачи, которые мы ставим в программах по индустриализации, можно решить через цифровизацию», - сказал министр.

По его словам, Казахстан - это внутриконтинентальное государство, поэтому для страны очень важно сокращать транспортно-логистические и операционные расходы, запускать новые бизнес-процессы.

«Те технологии и процессы, которые цифровизация может дать, могут способствовать решению этих задач, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке. По расчетам международных экспертов, внедрение Индустрии 4.0 в различных странах позволит дополнительно увеличить ежегодный рост ВВП в среднем на 1,5%. Эти данные впечатляют и подстегивают нас стремиться к этому тренду, хочется идти в ногу с этими странами», - отметил он.

Касымбек рассказал, что в прошлом году в Казахстане была принята программа «Цифровой Казахстан». Одним из больших разделов программы является комплекс мероприятий по внедрению элементов цифровизации в базовые отрасли промышленности.

«Мы определили основные барьеры, для того чтобы внедрить цифровые технологии на предприятиях. Есть недостаточное понимание экономических выгод у самого бизнеса при внедрении элементов Индустрии 4.0. Есть проблемы, связанные с отсутствием кадров, инфраструктуры и цифровых решений. Многие зарубежные технологии из-за девальвации для казахстанского бизнеса стали очень дорогими. Длинные кредиты недоступны и многие предприятия думают об инвестировании в технологическое перевооружение», - отметил он.

Министр добавил, что «мы должны популяризировать эту сферу и показать бизнесу значимость цифровизации, показать рынку, что можно сделать и как можно работать».

«Казахстан пытается максимально перенять опыт зарубежных стран. В целом правительство Казахстана намерено заниматься цифровизацией достаточно активно и стимулировать развитие Индустрии 4.0», - подытожил Ж. Касымбек.

Как сообщалось ранее, Индустрия 4.0 заключается в масштабном использовании передовых инфокоммуникационных технологий, таких как анализ массивных данных (Big Data), автономные роботизированные системы, индустриальный интернет, аддитивные технологии (3D печать) и другое.

Напомним, форум проходит по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главная цель мероприятия - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.