Превратить Аркалык в Дубай обещает жительница города

На это может потребоваться около двух миллиардов тенге.

Жительница Аркалыка предложила акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову дать ей два миллиарда тенге. Она обещает превратить Аркалык в Дубай, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Костанайские Новости".

"Очень много денег выделяется на Аркалык, прекрасно. Но хорошо, если эти деньги не осядут в карманах чиновников. Захоронение Кейки батыра: в народе говорят, что потрачено около двух миллиардов тенге. Вы дайте мне эти миллиарды, я Аркалык в Дубай превращу! Я ни кого не хочу обвинять, но могу сказать, что деньги утекают", - высказалась женщина.

Аким области в ответ попросил приводить лишь факты. Если есть конкретика, то женщине нужно обратиться в правоохранительные органы.

"Да, деньги выделяются Аркалыку но даже этого недостаточно. Кто-то говорит, что в Дубай превратит - это все голословно. Сейчас аким города выступал 20 минут и по каждому тенге все разъяснял", - высказался глава региона.

По поводу выделенной суммы на захоронение останков Кейки батыра, Архимед Мухамбетов напомнил, что после торжества у людей остались отремонтированные дороги и водовод. Жители города и сейчас ими пользуются, так что деньги не ушли впустую.

Фото: joinup.ua.