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Назначен новый глава профсоюза работников государственных, банковских учреждений

 

В Федерации профсоюзов РК состоялся пленум Отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания, передает МИА «Казинформ».

На пленуме были рассмотрены вопросы об изменениях в составе Центрального комитета отраслевого профсоюза. Рассмотрено заявление председателя отраслевого профсоюза Раи Ахметовой о добровольном сложении полномочий председателя в связи с выходом на заслуженный отдых.

Председатель ФПРК Бақытжан Әбдірайым поблагодарил Раю Ахметову за усердный труд и многолетнее служение профсоюзу, вручив нагрудной знак «Еңбек ардагері».

Новым председателем Отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания пленум избрал Жакыпова Мирболата Хабиевича. Долгие годы М. Жакыпов занимался вопросами теории и практики государственной службы, глубоко разбирается в вопросах менеджмента и госуправления, что позитивно отразится на защите прав и интересов государственных служащих.

 

5 февраля 2018, 10:09
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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