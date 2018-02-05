Каков платежный баланс Казахстана за 2017 год

По предварительной оценке платежного баланса Казахстана за 2017 год, дефицит текущего счета в 2017 году сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 4,7 млрд долларов США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«В четвертом квартале 2017 года текущий счет был практически сбалансирован - незначительный дефицит составил 80,9 млн долларов США. Восстановление цен на основные экспортные товары и адекватная политика курсообразования впервые позволили уйти от ежеквартальных показателей значительного дефицита текущего счета, которые наблюдались на протяжении 2015-2017 годов», - говорится в сообщении.

Как поясняется, улучшение состояния текущего счета в сравнении с предыдущим годом обусловлено двукратным ростом положительного сальдо торгового баланса до 17,5 млрд долл. США (9,2 млрд долл. США за 2016 год). При этом в 4 квартале 2017 года торговый баланс составил 5,5 млрд долл. США, что является максимальным значением квартального показателя за последние три года.

Экспорт товаров за год увеличился на 32,2% или на 12,0 млрд долл. США и составил 49,3 млрд. долл. США. Экспорт нефти и газового конденсата вырос на 37,8%, как за счет роста цен, так и роста физических объемов поставок, в том числе связанного с началом добычи на месторождении «Кашаган». Экспорт черных и цветных металлов вырос на 51,6% и 27,1% соответственно.

Импорт товаров составил 31,8 млрд долл. США, увеличившись за год на 13,1%, при этом, во второй половине прошедшего года наблюдается замедление темпов роста импорта.

Прирост экспортных доходов способствовал росту доходов иностранных прямых инвесторов за 2017 год на 36,3% до 15,7 млрд долларов США, более трети этих доходов было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) по предварительным данным за 2017 год составил 5,5 млрд. долл. США. В то же время в 4 квартале по операциям финансового счета зафиксирован чистый отток в размере 1,2 млрд. долл. США в результате увеличения иностранных активов резидентов и погашения резидентами своих долговых обязательств.

По прямым иностранным инвестициям (ИПИ) чистый приток капитала составил 3,5 млрд. долл. США, сократившись с 13,5 млрд. долл. США в 2016 году. Погашение казахстанскими предприятиями межфирменной задолженности перед аффилированными нерезидентами преимущественно во второй половине 2017 года способствовали сокращению чистого притока ИПИ.

По портфельным инвестициям чистый приток капитала составил 5,5 млрд долл. США за счет продажи резидентами иностранных ценных бумаг, а также выпуска казахстанскими предприятиями и банками еврооблигаций на международных рынках капитала. Вместе с тем, в 4 квартале 2017 года был отмечен рост иностранных активов Национального фонда РК.

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 1 января 2018 года оценивались в 30,7 млрд долл. США (29,5 млрд долл. США на начало 2017 года), что обеспечивает финансирование 8,7 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.