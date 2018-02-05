Сагинтаев: Казахстанцы должны иметь возможность быстрого трудоустройства в странах ЕАЭС

Бакытжан Сагинтаев, открывая заседание отметил, что граждане ЕАЭС должны иметь возможность найти работу на территории Союза «сравнительно быстро», передает корреспондент BNews.kz.

Премьер-министр отметил, что вследствие планомерного перехода к «оцифровке» экономики, актуальным является ряд вопросов по трудоустройству рабочей силы.

«Наши граждане должны иметь возможность сравнительно быстро найти работу, в том числе и на территории Союза. Для этого, как известно, в ноябре 2017 года на XIV форуме межрегионального сотрудничества президенты Казахстана и России обсуждали вопрос создания единой интегрированной евразийской электронной биржи труда в рамках ЕврАзЭС и разработки единых квалификационных требований к работникам.

Глава Кабмина подчеркнул, что еще одной инициативой Союза, обеспечивающей свободное передвижение рабочей силы, является Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕврАзЭС. Его подписание ожидается в этом году.

В Алматы началось первое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна. Председательствует на саммите в этом году глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Отмечается, что премьер-министры стран-участниц ЕАЭС в ходе саммита рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы.

Одним из ключевых пунктов повестки дня стало обсуждение хода реализации цифровой повестки ЕАЭС. В настоящее время правительства государств-членов совместно с Евразийской экономической комиссией перешли к практической реализации положений и приоритетов основных направлений реализации цифровой повестки до 2025 года, утвержденных главами государств в декабре 2016 года.

В повестку заседания включены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе, балансом спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию и отдельным видам сырья. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах Союза и состояние взаимной торговли.

Готовится к подписанию Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, разработанного по поручению премьер-министров и направленного на повышение контроля за оборотом товаров на территории государств-членов ЕАЭС. Ожидается утверждение главами правительств Положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере. Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Отметим, ранее в Алматы состоялся Международный форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации», который был организован по инициативе Президента РК. За круглым столом в диалог вступили главы правительств стран ЕАЭС: премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT компаний. В работе форума также принимали участие руководители государственных органов Казахстана, журналисты казахстанских и зарубежных СМИ.

Как отметил в своем выступлении Бахытжан Сагинтаев отметил необходимость активного вовлечения казахстанцев в «цифру». Этому нужно учить со школьной скамьи и студенчества. Премьер-министр считает, что сегодня Казахстан все же успел запрыгнуть в «поезд цифровизации». В свою очередь, глава кабмина РФ Дмитрий Медведев затронул актуальную тему криптовалют. Он призвал страны ЕАЭС выработать общий подход.

Целью форума является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц.