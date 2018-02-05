Казахстан расширил сотрудничество с Евросоюзом

2 февраля депутаты Сабора Хорватии единогласно ратифицировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Соглашение охватывает 29 сфер казахстанско-европейского сотрудничества, включая безопасность, экономику, торговлю, инвестиции, финансы, здравоохранение и другие области. Реализация документа выводит на высокий качественный уровень отношения с Европейским союзом - ведущим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

Символично, что голосование в парламенте Хорватии состоялось в день 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским союзом. В настоящее время на долю ЕС приходится половина объема внешней торговли и прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между Казахстаном и ЕС превысил 30 млрд. долларов.

Хорватские парламентарии также единогласно ратифицировали Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между Правительствами Казахстана и Хорватии. Документ призван способствовать расширению делового сотрудничества между двумя странами.

В мае этого года в рамках визита вице-премьер-министра, министра экономики Хорватии Мартины Далич на Астанинский экономический форум планируется подписание Соглашения между Правительствами Казахстана и Хорватии об экономическом сотрудничестве, предусматривающего создание межправительственной комиссии и других важных механизмов деловых связей.

Заключение двусторонних соглашений в экономической сфере наряду с ратификацией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС послужит укреплению тренда роста казахстанско-хорватского сотрудничества. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Хорватией увеличился в восемь раз и составил 316,9 млн. долларов (в 2016 году - 38 млн. долл.).