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Каталог Victoria’s Secret 1979 года

5 февраля 2018, 10:21

Топ-модели Victoria’s Secret удостоились звезды на голливудской «Аллее славы».

BigPicture.ru неоднократно публиковал материалы о новинках известного бренда женского белья Victoria’s Secret. Его «ангелы» — топ-модели, демонстрирующие продукцию с 1998 года, — удостоились звезды на голливудской «Аллее славы». А как все выглядело раньше? Представляем вашему вниманию каталог Victoria’s Secret 1979 года.


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