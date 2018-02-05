Интернет-магазин: разработка, управление, продвижение
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 328-24-24
8 февраля 2018 г. на семинаре «Интернет-магазин: разработка, управление, продвижение» перед вами выступят профессионалы в области веб-разработки и интернет-маркетинга. Сармантай Касенов и Владимир Денисов расскажут о трендах и технологиях в сфере создания интернет-магазинов, а также раскроют секрет быстрой интеграции с 1С и другими программами. Алексей Калимулин поделится опытом продаж через социальные сети, а Асылхан Амрекулов сделает обзор на платежные сервисы Казахстана.
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 8 февраля, с 14:00 до 18:00
Семинар бесплатный, но регистрация обязательна.
На семинар приглашаются:
- начинающие предприниматели
- владельцы малого и среднего бизнеса
- руководители крупных предприятий
- директора отделов маркетинга и продаж
Темы семинара:
1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»
Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции
Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина
2. Бизнес интернет-магазинов: показатели, инструменты, правила, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»
Инструменты работы с базой клиентов?
Как увеличить средний чек?
Как правильно делать дизайн интернет-магазина?
Техническое внедрение – три золотых правила
3. Позиционирование и продажи через социальные сети, Алексей Калимулин, руководитель SMM отдела интернет-агентства 4DClick
Инсайты целевой аудитории
Кейсы продаж через социальные сети
Почему SMM стоит отдать на аутсорс?
4. Обзор платежных сервисов Казахстана - что выбрать для интернет-магазина, Асылхан Амрекулов, коммерческий директор «CloudPayments Kazakhstan»
Чем платежные агрегаторы отличаются друг от друга, и на что стоит обратить внимание?
Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации.
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 328-24-24
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