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В региональном командовании «Юг» завершилось двухстепенное командно-штабное учение

5 февраля 2018, 10:32

На полигоне «Айша-биби» с подразделениями связи регионального командования «Юг» прошло двухстепенное командно-штабное учение.

В учении были задействованы военнослужащие воинских частей 85395 и 28903 РгК «Юг». Учение проводилось в три этапа. На начальном этапе офицерами управления бригады под командованием подполковника Ержана Ибраева отрабатывался вопрос приведения бригады в высшую степень боевой готовности.

В ходе второго этапа организован марш в кризисный район, и на заключительном этапе проведены специальные войсковые действия. В рамках учения на учебном полигоне Айша-биби были развернуты пункты управления и полевой узел связи с целью обеспечения связи в полевых условиях.

Перед связистами войсковой части 28903 в ходе командно-штабного учения стояла задача обеспечить вышестоящий штаб и подчиненные подразделения всеми видами связи. Общее руководство проведением учения и контроль выполнения заданий осуществлялся командующим войсками регионального командования «Юг».

«Состоявшееся учение дало хорошую практику командирам и штабам в выполнении задач по управлению подчиненными подразделениями, а также по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения. Войска повысили полевую выучку при выполнении задач на полигоне в непростых условиях», – отметил исполняющий обязанности командующего войсками РгК «Юг» полковник Асан Жусупов.


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