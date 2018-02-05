О чем говорил Дмитрий Медведев журналистам в Алматы

После заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Алматы с участием глав правительств государств - членов ЕАЭС, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел для журналистов пресс-конференцию, на которой подробно рассказал о сути интеграционного объединения, его значении для стран Евразийского Союза, сообщаетZakon.kz.

Дмитрий Медведев: Не буду делать никаких вступительных слов, поскольку во время своего выступления я уже достаточно подробно рассказал и о приоритетах российского председательства в Евразийском союзе, и о правительственной позиции по этому поводу.

Скажу лишь, что мы хорошо поработали, в узком составе, в теплой атмосфере (и далее пошутил - Т. Н.), сопровождавшейся небольшим землетрясением в период рассмотрения одного из очень интересных вопросов, посвященных постановлению Совета министров Республики Беларусь № 666, что, конечно, наводит на различные мысли (как раз в это время, в 15:20, в Алматы произошло землетрясение - Т. Н.). Тем не менее, все благополучно было рассмотрено, все решения приняты, все решения подписаны, и я готов ответить на ваши вопросы.

Мы готовы открыть перед вами любые двери, которые вы сами сможете открыть, которые окажутся вам под силу

Казахстан: Дмитрий Анатольевич, наш премьер-министр очень хорошо вас поддерживает, наши инициативы и наши IT-решения по внедрению их в государственные системы. Не будем скрывать, у нас тоже есть амбиции выйти на российский рынок и покорять российский рынок, в том числе в государственном секторе. Скажите, пожалуйста, какие двери вы нам можете открыть в рамках сотрудничества наших стран и как можно на вас положиться?

Дмитрий Медведев: Мы готовы открыть перед вами, как перед нашими друзьями и партнерами, любые двери, которые вы сами сможете открыть, которые окажутся вам под силу.

Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы представители IT-индустрии из дружественных нам стран, стран Евразийского союза работали не только у себя дома - рынок он един, особенно цифровой рынок, рынок IT-технологий - но и в наших странах.

Это такой свободный переток интеллекта и продукты, которые в этом случае создаются, могут использоваться в разных государствах.

Тем более, если говорить по-честному, у нас в Евразийском союзе этот рынок пока еще очень маленький. Мне сейчас мои коллеги показали список стартапов, которые принято называть единорогами, которые достигли миллиарда долларов. И в первой тридцатке наших компаний нет и это очень печально. Есть компании из Китайской народной Республики, многие из них, наверное, невелики с точки зрения интеллектуальных решений, но там эффект масштаба. Потому что то, что предлагается, сразу масштабируется по всей цепочке продаж, например, в Китай и за счет этого компания стартап взлетает вверх. Много, естественно, американских, европейских компаний, Сингапур и некоторые другие азиатские страны. Наших пока нет. Я имею в виду всех нас - Евразийского союза. Может быть, вы будете одной из первых таких компаний, если создадите. Мы, во всяком случае, заинтересованы.

Надо выращивать свои IT-компании. Давайте это делать.

Вокруг движения товаров всегда крутится очень много бизнесов

Россия: Дмитрий Анатольевич, по поводу соглашения, которое вы только что подписали - о маркировке с идентификационными знаками. Скажите, пожалуйста, когда начнет действовать эта система, насколько длительный процесс, готовы ли наши партнеры к этому и с чего планируется начать. Про эксперимент с меховыми изделиями известно, какие следующие товарные группы?

Дмитрий Медведев: Действительно, это очень важная тема, связанная с цифровой маркировкой, прослеживаемостью товаров. По сути, это и есть общий рынок. Но если раньше на создание общего рынка уходили иногда десятилетия, потому что нужно было понять, как передвигаются товары, смотреть бумажки, товарно-транспортные накладные, изучать спрос, предложения, основные товаропотоки, то сейчас все это можно сделать в цифровой форме, о чем мы, собственно, сегодня говорили, в том числе на конференции.

По проведению эксперимента по шубам могу сказать, что результаты там вполне вдохновляющие, притом, что шуба очень дорогостоящий товар. Тем не менее, в результате проведения эксперимента с маркировкой шуб, общее количество товаров такого рода увеличилось на 1300 процентов, то есть в 13 раз. А реализация в розницу этих изделий увеличилась на 700 процентов, то есть в 7 раз. Вот что это значит. Мы из тени вытащили дорогие товары, и их количество увеличилось в 13 раз.

В настоящий момент мы уже готовы к тому, чтобы постепенно переходить к маркировке фармацевтических товаров, что очень важно для того, чтобы наши граждане были уверены, что лекарства продаются надлежащего качества, что они не являются контрафактными и что они продаются по нормальным ценам. Табачные изделия в принципе готовы к такого рода маркировке и некоторые другие.

В рамках всей этой работы мы надеемся покрыть практически все группы товаров. Будем делать это постепенно, так, чтобы не напрягать рынок, но в то же время последовательно продвигая эту идею.

Кстати, хочу поблагодарить наших партнеров по Евразийскому союзу, потому что, когда эта тема начиналась, вокруг нее было очень много наслоений. Ну что скрывать, вокруг движения товаров всегда крутится очень много бизнесов. Этот бизнес, так или иначе, пытается влиять, в том числе и на позиции министерств, ведомств.

И всё-таки нам удалось в рамках Евразийского союза - и я считаю, что это достижение нашего Союза - согласовать общую позицию и сегодня идея оцифровывания всех товарных потоков, маркировки товаров ни у кого сомнений не вызывает. Это большое наше достижение.

Баланс между регулированием собственного рынка и созданием общего рынка - самая сложная задача

Беларусь: Дмитрий Анатольевич, в 2017 году президент Беларуси неоднократно высказывал замечания в адрес ЕАЭС. Задекларированной цели - свободное движение капиталов, товаров, услуг - достичь никак не удается. Наверняка, для этого есть причины, барьеры остаются, изъятия остаются. На ваш взгляд, теоретически может существовать на сто процентов единый рынок ЕАЭС? Как вы думаете, к этому сейчас идет объединение? Либо страны немного пересматривают свою позицию и разворачиваются, обоснованно и логично, в сторону защиты своих национальных интересов?

Дмитрий Медведев: Понимаете, эти тренды все равно все время будут находиться в определенном противоречии - меры по защите собственного рынка и по созданию общего рынка. Это не мы придумали. То же самое можно наблюдать и в Европейском союзе, и в других интеграционных объединениях. Вот вы упомянули постановление совмина Республики Беларусь № 666. На наш взгляд, как раз это постановление вводит определенное ограничение. Причем мой коллега Андрей Владимирович Кобяков (премьер-министр Республики Беларусь - Т. Н.) тоже достаточно убедительно объяснял, почему такие решения были приняты: для того, чтобы контролировать качество, чтобы всякую дрянь на рынок не тащили, в том числе детские игрушки, другие очень важные товары. Это всё правильно.

С другой стороны, это ограничения. И вот баланс между регулированием собственного рынка (иногда защиты собственного рынка) и созданием общего рынка - это самая сложная задача. Достижим ли в принципе абсолютно свободный рынок товаров, работы, услуг? Но абсолютно свободного ничего в мире не бывает, но стремиться в этом направлении необходимо. В этом плане нам предстоит еще очень большая работа, она касается ограничений, которые есть во всех государствах Евразийского союза. Мы договорились, что будем их снимать, есть так называемая Белая книга, где они перечислены. В прошлом году мы сняли, по-моему, десять ограничений, их там еще несколько десятков. Будем их постепенно устранять и двигаться именно в этом направлении. Думаю, это правильная цель.

Порог беспошлинной Интернет-торговли в ЕАЭС должен быть единым

Россия: Дмитрий Анатольевич, как вы думаете, когда будет принято решение о пороге беспошлинной Интернет-торговли в ЕАЭС и будет ли это единый порог для всех стран, входящих в Союз, либо же каждое государство будет устанавливать этот уровень по отдельности. И, на ваш взгляд, для России какой уровень приемлем.

Дмитрий Медведев: Естественно, этот уровень должен быть единым, в противном случае рынок будет фрагментирован.

Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты нашего Евразийского союза. Оно состоит в том, что до конца этого года беспошлинным порогом для товаров, ввезенных в рамках Интернет-торговли, составляет тысячу евро. А с 1 января 2019 года этот порог устанавливается в размере 500 евро и с 1 января 2020 года - в размере 200 евро.

Но это как бы верхний порог и страны могут на нем остаться. Целый ряд стран уже установили для себя более жесткие требования. Насколько я знаю, в Республике Беларусь они уже действуют, и в этом смысле они имеют право установить более жесткие цифры.

Вопрос ведь еще не только в том, каков этот порог. Кстати, он определяется не только суммой ввезенных товаров, которые продекларированы, но и весом товаров. Там есть еще один ограничитель, он в нашей стране составляет примерно 31 кг. Вопрос еще и в том, каковы пошлины, которые взыскиваются при сверхлимитном ввозе товаров. И это тоже дело каждого государства, которое подлежит урегулированию.

Какой для нас порог является необходимым и достаточным, еще предстоит выяснить, дискуссии на эту тему продолжаются. Но ориентиры в рамках Евразийского союза они вот этим решением заданы. То есть это верхний порог. Нижний может быть и иной, но это нужно обсудить.

В любом случае нужно принять сбалансированное решение, которое, с одной стороны, защитит внутренний рынок и национальных производителей, а, с другой стороны, сохранит все возможности приобретения товаров через Интернет-магазины, которые расположены в других странах.

Торгын Нурсеитова