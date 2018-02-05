Новый допинг-скандал: найдены сотни аномальных допинг-проб

В распоряжении журналистов оказались около 10 тысяч анализов крови, которые сдали 2 тысячи спортсменов

В сотнях допинг-проб лыжников, в разные годы выступавших на зимних Олимпийских играх, обнаружены аномальные показатели крови. Об этом сообщает издание The Sunday Times, которое вместе с немецким телеканалом ARD получило доступ к секретной базе данных.

В распоряжении журналистов оказались около 10 тысяч анализов крови, которые сдали 2 тысячи спортсменов. По информации издания, сотни лыжников избежали дисквалификации, хотя их пробы, предположительно, дали положительный результат. Треть допинг-проб медалистов, завоевавших награды на Олимпиадах и чемпионатах мира с 2001 года, признана подозрительными, пишет Lenta.ru.

Список стран, использовавших допинг, возглавляет Россия. По мнению экспертов, опрошенных The Sunday Times, нарушившие антидопинговые правила российские лыжники завоевали 60 медалей. 100 наград в общей сложности на счету подозреваемых спортсменов из Норвегии, Германии, Швеции и Италии.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 россиян, которые были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил. В их числе — лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева.

Олимпийский комитет России направил в МОК просьбу допустить их и еще семерых оправданных спортсменов до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. По словам президента комитета Томаса Баха, этот вопрос будет рассмотрен в течение ближайших двух дней.