Президенты Казахстана и России обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

Лидеры стран рассмотрели итоги Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося 29-30 января текущего года в Сочи. Президент Казахстана отметил весомый вклад Российской Федерации в процесс урегулирования сирийского кризиса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы главы государств также обсудили казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции в свете прошедшего заседания Евразийского межправительственного совета и Форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями и по другим актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.