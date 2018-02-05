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Президенты Казахстана и России обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

 

Лидеры стран рассмотрели итоги Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося 29-30 января текущего года в Сочи. Президент Казахстана отметил весомый вклад Российской Федерации в процесс урегулирования сирийского кризиса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы главы государств также обсудили казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции в свете прошедшего заседания Евразийского межправительственного совета и Форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями и по другим актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

 

5 февраля 2018, 10:34
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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