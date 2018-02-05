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Незаконную перевозку 20 тонн дизтоплива предотвратили в Павлодаре

5 февраля 2018, 10:57

У водителя отсутствовали сопроводительные документы на перевозку ГСМ.

Незаконную перевозку дизельного топлива предотвратили в Павлодаре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

"Ранним утром на контрольно-пропускном пункте "Иртыш" полицейскими роты дорожно-патрульной полиции ДВД была остановлена автомашина марки "Shaanxi" под управлением 43-летнего мужчины. При проверке у водителя отсутствовали сопроводительные документы на перевозку горюче-смазочных материалов - дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Полиция начала досудебное расследование по статье 197 УК РК - транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.

"Произведена выемка автомашины марки "SHACMAN" с содержанием в цистерне дизельного топлива в объеме 20 тонн", - сообщили в ДВД.

Фото: ДВД Павлодарской области.


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