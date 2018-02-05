В РК резко увеличилось производство кумыса - исследование

Цены на сырое молоко подскочили за год на 17%, на сметану, творог и сыр - на 9%, на сливочное масло - на 12%.

Производители молочной продукции выпустили товаров на 240,2 млрд тг - на 14% больше, чем годом ранее (при сравнении оперативных данных за соответствующие периоды). Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz

В натуральном выражении в стране за год увеличился выпуск масла и сливочных спредов (+1,5% год-к-году), а также - сыра и творога (+2%). Среди прочих молочных продуктов резкий рост производства отмечен для кумыса (сразу +46,3%). Выпуск молока и сливок, напротив, сократился - на 3,6% к предыдущему году.

Наибольший объем производства сливок и молока сконцентрирован в СКО (24,4% от РК), Алматинской (20,9%) и Костанайской (16,4%) областях. По выпуску масла лидируют компании Алматы (27,5% от РК), Костанайской области (23,9%) и СКО (13,8%). Производство сырно-творожных изделий сконцентрировано в Алматинской области (28,1% от РК), ВКО (13,9%) и Алматы (9,9%).

Казахстанские производители молочки обеспечили спрос по итогам 11 месяцев прошлого года на 84,1%. Почти весь объем ресурсов (выпуск + импорт) потребляется внутри страны, на экспорт ушло лишь 3,3%. Впрочем, объемы экспорта за год выросли сразу в полтора раза.

По итогам января 2018, литр сырого молока обходился казахстанцам в среднем в 199 тг (+17,4% год-к-году), пастеризованного - 215 тг (+7,8% за год).

Сметана подорожала относительно января 2017 года на 8,5%, до 987,8 тг за кг, творог - на 8,6%, до 1500,8 тг за кг, сыр - на 9,4%, до 2232,2 тг за кг.

Сливочное масло выросло в цене за год на 11,6%, до 1944,8 тг за кг, спред - на 5,6%, до 829 тг за кг.

Фото: agroinfo.kz.