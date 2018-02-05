В Астане подорожал газ

Цена на газ в столице выросла на 6,5%.

С 1 февраля цена на газ в столице выросла на 6,5%, передает Елорда Инфо со ссылкой на газету "Вечерняя Астана".

ТОО «Центральное газоснабжение г. Астаны» представило в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства нацэкономики РК по Астане уведомление о предстоящем повышении предельной цены на услугу по розничной реализации сжиженного нефтяного газа через газораспределительные установки.

"Проектируемая предельная цена товарищества составляла 127861,15 тенге за тонну при действующей цене 117310,40 тенге за тонну без НДС с ростом на 9%. Однако департамент, рассмотрев информацию, согласовал цену с вводом в действие с 1 февраля 2018 года в размере 124898,65 тенге за тонну, увеличение составляет 6,5%", - говорится в ответе на запрос газеты.

По данным департамента, основных причин повышения предельной цены товарищества две.

Первая - это увеличение с 1 февраля 2018 года предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке на 12,8% в соответствии с приказом министра энергетики РК.

Вторая - утверждение предельного уровня тарифов на 2017-2021 годы для ТОО «АстанаГазКызмет» на услугу по транспортировке сжиженного углеводородного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя, согласно которому с 1 января 2018 года тариф составляет 14770,47 тенге за тонну без учета НДС, рост - 9,78%.

Фото: Otyrar.kz