Тенге ослаб в начале недели
В обменниках доллар покупают/ продают за 322,3-323,5 тенге, евро - за 400-403, рубль - за 5,7-5,78 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 322,45 тенге.
В обменниках доллар покупают/ продают за 322,3-323,5 тенге, евро - за 400-403, рубль - за 5,7-5,78 тенге.
Фото: m-astana.kz.
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