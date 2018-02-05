На Казахстанском электролизном заводе впервые отгрузили жидкий алюминий

Первая партия алюминия в этом виде для ТОО «Гисенхаус» - пять тонн.

В Павлодаре первая партия жидкого алюминия была отгружена для ТОО «Гисенхаус», передает корреспондент pavlodarnews.kz. Об этом сообщили на АО «Казахстанский электролизный завод».







«Исторический день! На Казахстанском электролизном заводе успешно прошла отгрузка жидкого алюминия. Первая партия алюминия в этом виде для ТОО «Гисенхаус» - пять тонн. В течение часа весь объём металла был загружен в специально оборудованный вакуум-ковш, который сохранит необходимую температуру в период доставки. Весь процесс прошёл в соответствии с требованиями техники безопасности. Доставка металла от КЭЗ до ТОО «Гисенхаус» занимает от одного до полутора часов. За это время, по словам специалистов нового предприятия, алюминий потеряет около 20 градусов от первоначально температуры, которая составляла порядка 800 градусов».





Сотрудничество АО «КЭЗ» с предприятием по выпуску легированного алюминия началось в середине прошлого года. За это время в ТОО «Giessenhaus» было отгружено свыше 170 тонн продукции в виде алюминиевых чушек. В этом году весь объем метала планируется отгрузить в жидком виде, что позволит ТОО «Giessenhaus» снизить себестоимость выпускаемой продукции.