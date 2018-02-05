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Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

5 февраля 2018, 11:24

По словам кандидата в президенты, она понимает, что не победит в борьбе за пост главы государства в 2018 году.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила на встрече с избирателями в субботу в Санкт-Петербурге о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году, передает ТАСС.

"Когда закончатся выборы [президента], я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию "Гражданская инициатива" - если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу - это моя следующая цель, 2021 год", - сказала Собчак, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

Она добавила, что "следующей точкой станут президентские выборы", которые пройдут в России в 2024 году. Во время встречи с избирателями Собчак неоднократно говорила, что понимает, что президентские выборы 2018 года она не выиграет.

Собчак также отметила, что считает, что выборы президента - это альтернатива для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях. Она также сказала, что планирует голосовать на президентских выборах в 2018 году в Москве. "Буду голосовать в Москве, по месту прописки, я же там сейчас прописана", - сказала Собчак.

Собчак рассказала, что готовит фильм о своем отце - первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке, однако, по ее словам, собирается выпустить его после президентских выборов, чтобы это "не сочли агитацией".

Как сообщалось ранее, на открытии избирательного штаба в Твери Собчак заявила о том, что пришла в политику "всерьез и надолго". Выборы президента в России пройдут 18 марта.

Фото: © Петр Ковалев/ТАСС


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