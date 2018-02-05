Таразец поссорился с сестрой и поджег ее авто

Ему назначено наказание в виде 4-х лет ограничения свободы.

В суде №2 Тараза завершилось судебное слушание по уголовному делу в отношении жителя города по ст.202 ч.2 п.1,5 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Материалами дела установлено, что 28 декабря в 20:30 часов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к себе домой, где поссорился со своей сестрой. Перед уходом он предупредил сестру о том, что подожжет ее авто Hyundai Accent.

"Спустя примерно полчаса К. услышала сигнализацию своей автомашины, выбежав на парковку увидела как горит ее автомашина и сразу же позвонила сотрудникам полиции. В ходе главного судебного разбирательства Д. свою вину полностью признал. К. пояснила, что материальный ущерб Д. полностью ей возмещен и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - говорится в сообщении.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде четырёх лет ограничения свободы.

Взыскана государственная пошлина в размере 102 917 тенге.

Фото: factroom.ru.