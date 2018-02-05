Троих подозреваемых в убийстве задержали в ЮКО
Проводится досудебное расследование по двум статьям "убийство" и "разбой".
26 января в УВД Туркестана обратился местный житель и сообщил о том, что по дороге домой пропал его отец, выехавший накануне на работу на своей машине, сообщает Zakon.kz.
"В целях установления местонахождения пропавшего мужчины полицейские провели все необходимые мероприятия. В результате стражи порядка обнаружили автомашину потерпевшего со следами ДТП неподалеку от г. Туркестан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД задержали трех подозреваемых молодых людей, жителей ЮКО, которые указали, где оставили тело потерпевшего", - говорится в сообщении ДВД ЮКО.
По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям "убийство" и "разбой". В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего.
Фото: newtimes.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.