Сжиженные углеводородные газы в качестве топлива

1 января 2018 года Решением Совета евразийской экономической комиссии № 68 от 9 августа 2016 года, вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

Технический регламент устанавливает единые обязательные для применения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требования к физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженных углеводородных газов, которые используются для отопления жилья и производственных помещений, а также в качестве топлива для автомобилей.

Данный документ регулирует вопросы хранения, перевозки, реализации и утилизации сжиженных углеводородных газов, а также их маркировки. Технический регламент ЕАЭС определяет основные опасные факторы, возникающие при осуществлении этих процессов: пожаро-взрывоопасность, негативные воздействия на организм человека, а также риски загрязнения окружающей среды.

Каждая партия сжиженных углеводородных газов, выпускаемая в обращение на территории Союза, должна сопровождаться паспортом качества, содержащим ряд сведений. Среди них - наименование и товарный знак изготовителя, его адрес и место, где производятся сжиженные газы, наименование, марка, условное обозначение продукции и т.д. Паспорт качества оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве страны ЕАЭС - на государственном языке страны, где реализуются сжиженные углеводородные газы.

При перевозке сжиженных углеводородных газов сопроводительные документы должны содержать информацию о классе опасного груза, коде экстренных мер, знаки опасности, сведения о пожаро-взрывоопасности и опасности для живых организмов, способы и средства обезвреживания, огнегасительные средства.

Оценка соответствия требованиям технического регламента проводится в форме декларирования соответствия.

Подтверждение соответствия сжиженных углеводородных газов требованиям технического регламента ЕАЭС обеспечивается применением стандартов, включенных в перечень документов, которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента. В перечне - 12 межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO и 18 национальных стандартов Беларуси, Казахстана и России.

С целью создания комфортных условий для бизнеса, Комиссия установила переходный период до 1 июля 2019 года. До этой даты допускаются производство и выпуск в обращение в странах Союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу технического регламента обязательной оценке соответствия, установленной законодательством государства-члена, без документов о такой оценке и без маркировки национальным знаком обращения на рынке.

Также до 1 июля 2019 года производители смогут выпускать сжиженные углеводородные газы согласно обязательным требованиям, ранее установленным союзным законодательством или законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке соответствия, выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента.

После вступления технического регламента в силу, сжиженные углеводородные газы будут свободно перемещаться по всей союзной территории, и это не потребует излишних расходов производителей на подтверждение соответствия по национальным требованиям. А население стран ЕАЭС получит дополнительную законодательную защиту.

По всем имеющимся вопросам по техническому регламенту, просим обращаться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане по телефонам 8 (7172) 750541, 750542.

Мукыжанов Галым Габдуллаевич

главный специалист Департамента КТРМ

МИР РК по городу Астане