О движении рабочей силы на крупных и средних предприятиях Казахстана в 4 квартале 2017 года

В четвертом квартале 2017 года на крупные и средние предприятия и организации было принято 189,5 тыс. человек, выбыло по различным причинам 200,0 тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по причинам текучести составляют 77,4%, в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия - 6,8%, по другим причинам - 15,8%. Наконец четвертого квартала 2017 года на крупных и средних предприятиях и организациях было заявлено 27,3 тыс. вакансий.

В четвертом квартале 2017 года коэффициент оборота по приему составил 6,9%, коэффициент оборота по увольнению - 7,3%, коэффициент текучести рабочей силы - 5,7%. Коэффициент замещения рабочей силы за данный период составил 94,8%.

Коэффициент оборота по приему - это отношение числа принятых в течение отчетного периода к списочной численности работников в среднем за этот период.

Коэффициент оборота по увольнению - отношение числа уволенных в течение отчетного периода к списочной численности работников в среднем за этот период.

Коэффициент текучести рабочей силы - определяется соотношением выбывших работников по причинам текучести к списочной численности работников в среднем за отчетный период. К причинам текучести относятся увольнение по собственному желанию и в связи с нарушениями трудовой дисциплины.

Коэффициент замещения рабочей силы - характеризует отношение числа принятых работников к числу уволенных работников, т.е. сколько из уволенных работников замещается вновь принятыми кадрами.