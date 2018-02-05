Мухтара Кул-Мухаммеда зарегистрировали депутатом Сената

Также в ходе заседания ЦИК рассмотрен вопрос о прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Ашимбаева Маулена Сагатханулы.

Центризбирком зарегистрировал депутата Сената Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«5 февраля 2018 года в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан под председательством Берика Имашева состоялось заседание ЦИК РК по регистрации депутата Сената Парламента РК, назначенного Указом Главы государства от 1 февраля 2018 года. Принято постановление ЦИК о регистрации депутата Сената Парламента Республики Казахстан Кул-Мухаммед Мухтара Абрарулы», - говорится сообщении.

Также в ходе заседания ЦИК рассмотрен вопрос о прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Ашимбаева Маулена Сагатханулы, подача заявления которого является основанием, влекущим досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и на основании заявления М.Ашимбаева Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан направит представление в Мажилис Парламента Республики Казахстан для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ашимбаева Маулена Сагатханулы», - отметили в ЦИК.

Напомним, 1 февраля 2018 года глава государства Нурсултан Назарбаев поблагодарил Мухтара Кул-Мухаммеда за проделанную работу и представил нового первого заместителя председателя партии Маулена Ашимбаева.

В этот же день стало известно о том, что Указом Президента РК Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы назначен депутатом Сената.

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