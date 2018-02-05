Мультивалютные вклады за февраль 2018 года

Фонд гарантирования депозитов рекомендует ставки в национальной валюте - 14%, в иностранной - 1%. Таким образом, вклады в тенге более прибыльные, нежели валютные. Впрочем, те, кто предпочитает хранить деньги в долларах или евро, надеются получить выгоду за счет разницы курсов. Оперативно реагировать на изменение курса помогают мультивалютные вклады, которые позволяют конвертировать валюту по усмотрению вкладчика без потери вознаграждения.

Мультивалютные вклады предлагают открыть 6 БВУ: Tengri Bank - сроком на 1 год, Банк Астаны - на 1 и 2 года, Qazkom - на 1, 2 и 3 года, RBK - на 1 и 3 года, Цеснабанк - на срок от 1 года до 5 лет, AsiaCredit - только на 2 года.

При открытии стандартного вклада на 1 год самая высокая базовая ставка в тенге у Tengri Bank - 13,2%, следом идет Цеснабанк - 12,2% и замыкает тройку лидеров RBK - 12%. У Qazkom'а ставка 11%, Банк Астаны указал только ГЭСВ (14%).

Базовая ставка в долларах для такого вклада у всех одинаковая - 1%. Базовая ставка в евро еще меньше: у Цеснабанка - 0,5%, RBK - 0,1%. Qazkom указал ставку 0%.

Валютные вклады населения в банках, входящих в систему коллективного страхования, уменьшаются второй год подряд: в 2017 - на 12,5% год-к-году, до 4,3 млрд тг, в 2016 - на 9,6%.

Доля вкладов в СКВ (свободно конвертируемой валюте) от всего объема розничных вкладов за год уменьшилась с 61,9% до 52,1%.

Лидирует по объему розничных вкладов в СКВ Народный Банк - 989,6 млрд тг, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. Доля банка уменьшилась с 22,5% до 23,1%.

Следом идет Qazom - 781 млрд тг, минус 13,5% за год. Доля банка уменьшилась с 18,5% до 18,2%.

Замыкает тройку лидеров Цеснабанк с объемом 473,9 млрд тг, на 10,6% меньше, чем год назад. Доля от РК выросла с 10,8% до 11,1%.