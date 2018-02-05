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Тунгышбай Жаманкулов вышел в свет

5 февраля 2018, 12:00

Актер и продюсер был приговорен к 3,5 годам условно.

Казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов посетил юбилей композитора Алтынбека Корзабаева, передает Zakon.kz.

Видеозапись с празднества была опубликована в Instagram исполнителя Сакена Майгазиева.

Поздравить композитора с 70-летием также пришли Асанали Ашимов, Макпал Жунусова, участники группы "МузАРТ" и другие.

Напомним, Тунгышбай Жаманкулов был задержан 2 ноября 2016 года. В суде Жаманкулов полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма "Феникс". В содеянном он раскаялся и возместил 6 миллионов тенге.

Фото: Sputnik/ Анатолий Устиненко.


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