Футболисты "Тобола" и "Анжи" подрались на поле во время матча

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции костанайский клуб провел второй товарищеский матч. Игра против клуба российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «Анжи». Единственный гол был забит на 75-й минуте, сообщает Zakon.kz.

Под конец матча между футболистами обоих команд произошла драка. Грузинский новичок костанайцев Джаба Канкава после словесной перепалки решил помериться силами с Арсеном Хубуловым. Разнимать участников потасовки начали несколько десятков одноклубников, в том числе и подоспевшие со скамейки запасных. Арбитр присудил зачинщикам драки по красной карточке.

"Играли сегодня с хорошим соперником. «Анжи» — команда Премьер-лиги России. В первом тайме мы довольно уверенно играли, создали два-три удара по воротам. Во втором тайме, у соперника вышел базовый состав, игроки, фамилии которых больше на слуху. При этом мы все равно играли неплохо, но допускали ошибки в обороне. Сопернику удалось забить классный гол — с дальней дистанции, влет. Мы тоже могли забивать, но где-то не хватало передачи, последнего удара. Мы продолжаем работать, есть определенное движение по пониманию. Сейчас важно научиться контролировать ход игры, на фоне нагрузок проявить морально-волевые качества",- прокомментировал матч пресс-службе главный тренер ФК «Тобол» Владимир Никитенко.

Это поражение костанайского «Тобола» стало вторым к ряду, в первой игре они уступили пражской «Славии» со счетом (0:2).