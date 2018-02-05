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В Кыргызстане вспоминают погибших в войну защитников Сталинграда

5 февраля 2018, 12:16

Сталинградская битва по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне.

Акции, посвященные 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, организованные общественным объединением "Центр славянской культуры", проходят в населенных пунктах Чуйской области и столице Кыргызстана, сообщил РИА Новости в понедельник представитель центра.

По его словам, флешмоб "Спасибо, Сталинград – Рахмат, Сталинград", в котором приняли участие студенты Кыргызско-российского Славянского университета, в минувшие выходные прошел у Вечного Огня на площади Победы в Бишкеке.

"Участники хором сказали "Спасибо, Сталинград – Рахмат, Сталинград" и крикнули "Ура!" Особенно приятно было видеть, что некоторые родители привели с собой детей и тем самым показали, что память истории о Великой Отечественной войне нужно прививать с детства", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, 6 февраля аналогичный флешмоб пройдет возле школе села Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской области Кыргызстана.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года.

На фронты второй мировой ушли свыше 300 тысяч солдат и офицеров-киргизстанцев, то есть каждый шестой житель Кыргызстана, 95 тысяч из них не вернулись. Около ста воинов-киргизстанцев прижизненно или посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Из граждан Кыргызстана и Казахстана была сформирована восьмая гвардейская Панфиловская дивизия, бойцы которой прославились в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" на Москву осенью 1941 года.

Ежегодно отмечаемый День Победы 9 мая является одним из самых почитаемых праздников и "красным днем" календаря в Кыргызстане.

На сегодняшний день в республике уже нет в живых ни одного ветерана, участвовавшего в битве под Сталинградом. Всего в стране осталось около 500 участников Великой Отечественной войны.

Фото: © РИА Новости / Георгий Зельма


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