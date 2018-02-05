Представлен проект реконструкции проспекта Абая в Алматы
Общественные слушания закончатся в феврале.
Управление Архитектуры и Градостроительства города Алматы представило на своем сайте проект реконструкции проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.
Реконструкция Абая протянется от от проспекта Достык до реки Есентай.
Проголосовать, а также высказать свое мнение по проекту можно здесь. Общественные слушания завершатся 28 февраля.
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