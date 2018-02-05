В ближайшие три дня в Казахстане похолодает незначительно

Температура воздуха будет около и ниже нормы на 2-4 градуса.

Циклон, в выходные дни ставший причиной ослабления морозов и снега, разрушается. На смену ему вернулся антициклон, принесший очередную волну похолодания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Понижение температуры будет незначительным и кратковременным.

Если на прошедшей неделе температура воздуха была на 15-22 градуса ниже нормы, то в предстоящие трое суток она будет около и ниже нормы на 2-4 градуса.

В западных областях температура будет по-прежнему выше нормы на 3-8 градусов.

Фото с сайта aftershock.news