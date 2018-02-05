В Кыргызстане жестоко избитый матерью 3-летний малыш впал в кому

В городе Ош мать избила своего 3-летнего сына, ребенок впал в кому. Об этом КирТАГ сообщил пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков в понедельник.

«В городе Ош задержана 24-летняя женщина, которая железной шумовкой жестоко избила своего сына. Малышу всего 2,8 года. Состояние ребенка тяжелое, он впал в кому», - сообщил Замир Сыдыков.

У ребенка повреждены внутренние органы, выявлен ушиб головного мозга тяжелой степени. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка.

«Мать ребенка обратилась в больницу только после того, как состояние ребенка осложнилось. Ребенка срочно госпитализировали в отделение реанимации», - добавил он.

При задержании мать ребенка отрицала, что избила ребенка, заявив, что малыш получил травмы при падении. Женщина в разводе и воспитывает ребенка одна.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Альбина Метерова

Фото: Ульяновские Лица