Акмолинский областной суд подвел итоги работы за 2017 год

В работе расширенного совещания судей Акмолинской области принял участие председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Елис Абдыкадыров.

Совещание открылось церемонией принятия присяги вновь назначенными судьями.

С отчетными докладами выступили председатели судебных коллегий областного суда Ерлан Жанадилов и Раджаб Даминов.

Согласно их информации, за 2017 год судами области рассмотрены 108 843 дела и материалов, что на 31 194 больше показателей 2016 года. С целью предупреждения и предотвращения повторных правонарушений и иных нарушений прав граждан, суды вынесли 1 192 частных постановлений и определений. С применением медиации рассмотрены 2 689 уголовных, гражданских и административных дел, в порядке партисипативной процедуры - 28 гражданских дел.

По проявлению неуважения к суду рассмотрены административные дела в отношении 165 граждан, 55-ти из которых вынесено предупреждение, 7 - оштрафовано и 63 - арестовано.

Рассмотрено 45 уголовных дел о коррупционных правонарушениях, по которым осуждено 57 человек. Присяжными заседателями - 5 уголовных дел.

Посредством сервиса «Судебный кабинет» в суды области поступило 31 967 исковых заявлений и 15881 административных материалов.

В рамках совещания выступили руководитель Администратора судов Данияр Сарымсаков об организации деятельности судов и их материально-техническому обеспечению, судья областного суда Роза Ертаева о результатах рассмотрения жалоб и обращений граждан на действия судей.

Обсуждая выступления, председатель областного суда Досжан Амиров поручил по всем направлениям работы провести анализ и обсудить недостатки на рабочих семинарах. Он также указал на необходимость подготовки к ведению электронного производства по уголовным делам и повышение качества работы следственных судей.

Подводя итоги, Е.Абдыкадыров обратил особое внимание на достижение высокого доверия граждан. Именно эту основную задачу судебной системы озвучил на расширенном совещании судей Председатель Верховного Суда Жакып Асанов. Было указано на недоработки и необходимость улучшить организацию работы. «Приложить все усилия, учиться работать, быть компетентными и готовыми к работе в условиях обновленного законодательства», - призвал коллег Председатель судебной коллегии высшего судебного органа.

Завершая работу совещания, Д.Амиров выразил уверенность, что судьи области приложат все усилия для обеспечения верховенства закона и повышения доверия граждан.