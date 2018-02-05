Германия готовится к смягчению действия авторского права

Весной в Германии вступят в силу важные изменения в законодательстве, которые позволят использовать части защищенных авторским правом работ в некоммерческих целях.

Летом 2017 года Бундестаг принял принял закон о приспособлении законодательства в области авторского права к специфике современного общества знаний (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz-UrhWissG). Он предполагает существенное реформирование копирайта и вступит в силу 1 марта 2018 года. Закон учитывает критику нынешнего немецкого законодательства, не отвечающего уровню развития современных технологий. Таким образом, новый закон позволит привести немецкое законодательства к стандартам формирующегося Единого цифрового рынка ЕС.

Для того чтобы сделать положения закона более однозначными было решено допустить использование защищенных авторским правом работ, для которого не требуется разрешение автора. Закон допускает использование «малых частей» этих работ в некоммерческих целях.

Так до 15% содержания работы может быть воспроизведено, а доступ к ним может быть предоставлен для научных исследований и обучения в образовательных учреждениях. В случае индивидуальных исследований эта цифра может возрасти до 75%.

Еще одной новеллой стала возможность использования иллюстраций и прочих мелкомасштабных работ в научных и образовательных целях.

Библиотеки, архивы, музеи и образовательные учреждения смогут воспроизводить произведения из своих коллекций или выставок. Посетители библиотек смогут воспроизводить до 10% содержания работы за одну сессию в некоммерческих целях.

В изначальной редакции проекта закона предполагалось, что Немецкая национальная библиотека сможет архивировать весь онлайн-контент. Однако после критики со стороны ведущих немецких печатных изданий, опасавшихся за свои экономические интересы, из финальной версии закона было исключено требование хранения материалов прессы в архивах библиотеки.

Наконец, новый закон вводит возможность использование интеллектуального анализа текста и данных (text and data mining) в целях научного исследования.

Отдельно были регламентированы вознаграждения авторам за использование их работ и соотношение между разрешенным использованием и лицензионными соглашениями. Вознаграждение рассчитывается по фиксированной ставке или с опорой на репрезентативную выборку числа использований работ. Выплачиваться оно будет обществом по сбору авторских отчислений. Данная система выплаты отчислений не будет применяться к материалам, опубликованным под лицензией.

Стоит также отметить, что в законе не было регламентировано предоставление авторами бесплатного доступа к своим работам посредством свободных лицензий.